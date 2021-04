Concluída com sucesso missão de resgate de girafas

Foi concluída com sucesso a missão de resgate e salvamento de um grupo de girafas de uma ilha que estava a desaparecer, no Quénia. A última girafa do grupo, uma fêmea, foi transportada por via aérea da ilha de Longicharo, no início do mês. A ilha está a afundar-se devido às fortes chuvas que provocaram um aumento do nível das águas.