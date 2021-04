Trigésimo quinto aniversário do desastre nuclear de Chernobyl

no comment

Aniversário do desastre de Chernobyl

Os ucranianos prestaram homenagem às vítimas do desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido a 26 de abril de 1986. É o trigésimo quinto aniversário da explosão no reator número quatro da central nuclear. Os efeitos da radioatividade ainda hoje se sentem. Milhares de pessoas perderam a vida na tragédia e milhares de outras foram obrigadas a abandonar as casas em que viviam para nunca mais voltarem.

Tempestade de areia na Mongólia

No dia 25 de abril, a região da Mongólia Interior, província da China, foi atingida por uma enorme tempestade de areia que cobriu tudo, com espessas paredes de areia a atingirem vários metros de altura.

Vulcão ativo na Islândia

Da Islândia continuam a chegar imagens impressionantes do vulcão que entrou em erupção no dia 19 de março, na península de Reykjanes, a sudoeste da capital, Reykjavík. O vulcão entrou em erupção após uma forte atividade sísmica na península, com milhares de tremores de terra na região.

Páscoa Ortodoxa

Em Jerusalém decorreram as cerimónias da Semana Santa que antecede a celebração da Páscoa Ortodoxa que, de acordo com o calendário juliano, seguido por cristãos ortodoxos: gregos, arménios e coptas, se celebra este fim de semana.