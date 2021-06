Milhares deixam Daca face a novo confinamento

no comment

Milhares de pessoas decidem sair da capital do Bangladesh, Daca, depois das autoridades anunciaram um novo confinamento estrito, a partir da próxima segunda-feira, na sequência de um surto "perigoso e alarmante" de casos da variante Delta da Covid-19.

Todas as instituições estatais e empresas privadas vão fechar as portas pelo menos durante uma semana e apenas serão autorizadas as deslocações por motivos médicos.