Um castelo de areia, com 21,16 metros de altura, estabeleceu um novo recorde do Guinness na Dinamarca, 3,5 metros mais alto do que o anterior recorde estabelecido na Alemanha, em 2019. A construção foi feita em triângulo, e tem uma estrutura de madeira no interior, para não cair. Foram utilizadas 4.860 toneladas de areia com 10% de argila.