Centenas de bombeiros lutam contra um incêndio florestal perto da Riviera Francesa.

As autoridades evacuaram a área. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as casas ou os locais de férias. Mais de 900 bombeiros combatem as chamas apoiados por aviões e helicópteros. Dois bombeiros ficaram feridos no incêndio que começou na segunda-feira à noite, em Toulon. Alimentado por ventos fortes, o fogo consumiu cerca de cinco mil hectares de floresta na manhã de terça-feira.