Talibãs usam gás lacrimogéneo para dispersar multidão no aeroporto de Cabul

Esta quinta-feira (26 de agosto), os militantes talibãs utilizaram gás lacrimogéneo e mangueiras de água par tentar dispersar a multidão que se encontra ao redor do aeroporto de Cabul, a capital do Afeganistão.

Milhares de afegãos permanecem no local na esperança de conseguirem um lugar num dos aviões utilizados pelos países ocidentais para retirarem os seus cidadãos e colaboradores do país.

Vários países instaram as pessoas a evitar o aeroporto, mas com apenas alguns dias antes do fim do esforço de evacuação e da retirada das tropas americanas (31 de agosto), poucos pareciam dar ouvidos ao apelo.

Os talibãs honraram até agora uma promessa de não atacar as forças ocidentais durante a evacuação, mas insistem que as tropas estrangeiras devem ser retiradas até ao prazo autoimposto pelos Estados Unidos da América.