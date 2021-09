no comment

Estão encerrados os Jogos Paralímpicos de Tóquio, ao fim de 12 dias de competição, em que foram distribuídas 539 medalhas e ouro num total de 22 desportos. 163 delegações olímpicas participaram nestes jogos em que se celebrou a integração das pessoas com deficiência e em que a ciclista Sarah Storey, do Reino Unido, foi a grande figura ao coneguir a 17ª medalha de our, 29 anos depois da primeira.