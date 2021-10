Esculturas perturbadoramente realistas de Ron Mueck em Londres

no comment

A Thaddaeus Ropac Gallery de Londres apresenta uma retrospetiva das obras hiperrealistas do australiano Ron Mueck. O artista produz figuras humanas realistas, detalhando todos os aspetos da vida humana. As suas monumentais esculturas reproduzem o corpo humano ao mínimo pormenor graças a materiais como silicone, resina de poliéster e tinta a óleo

Ele nasceu na Austrália, mas passou a maior parte da vida no Reino Unido, onde trabalhou produzindo obras para cinema e publicidade. Há 25 anos voltou-se para as artes plásticas e teve sucesso foi instantâneo no mundo das artes. Grande parte de seu trabalho retrata a vida mundana como, por exemplo, um casal de idosos sentado na praia.