O Grand Prix d'Horlogerie de Genève celebra o 20º aniversário entre arte, tradição e inovação

O Grande Prémio de Relojoaria de Genebra comemora o 20º aniversário. Considerado como o Óscar da relojoaria, o evento é uma oportunidade para relembrar os vencedores anteriores do Grand Prix de l'Aiguille d'Or, o prémio mais importante da competição.

Ao lado dos relógios premiados no ano passado, que permanecem expostos de 23 de outubro a 14 de novembro no Museu Rath, em Genebra, o público pode contemplar os 84 relógios pré-selecionados para a edição 2021 do prémio.

A cerimónia de entrega do galardão está marcada para quinta-feira, 4 de novembro, no Théâtre du Léman, em Genebra.