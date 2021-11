no comment

Foi uma cerimónia para iniciar a contagem decrescente para o Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar de 2022 e contou com convidados como Samuel Eto'o e David Beckham.

Eto'o, embaixador oficial do evento, afirmou que os futebolistas deveriam concentrar-se no desporto, em vez de entrar na "política", mediante os vários protestos que têm surgido.