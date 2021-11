Nova vida para os palestinianos

Palestinianos caminham ao longo de uma nova pista de ciclismo construída pelo município de Ramallah, oferecendo aos habitantes locais um passeio pacífico longe do trânsito. A pista desportiva, com 500 metros de comprimento e 8-10 metros de largura, situa-se na linha divisória entre as áreas sob controlo da Autoridade Palestiniana e as controladas por Israel.