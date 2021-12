Caiaques festivos na procissão de Santa Lúcia nos canais de Copenhaga

O dia 13 de dezembro marca a celebração do Dia de Santa Lúcia na Dinamarca - uma tradição cristã que assinala uma mártir do século III com uma festa popular que ajuda as pessoas a ultrapassarem os longos dias de inverno. Tradicionalmente, uma jovem é escolhida para retratar a santa, com uma coroa de velas. Segue na frente de uma procissão em que todos os participantes se vestem de branco e carregam uma vela.