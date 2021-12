Também é Natal no jardim zoológico de Cali, na Colômbia. Os animais receberam esta segunda-feira presentes para celebrar a quadra natalícia. Apesar de não saberem o que é o Natal, ursos e felinos deliciaram-se a devorar as caixas e papel de embrulho ou a comer as frutas preferidas. Nem os peixes foram esquecidos, com prendas no aquário.

Os responsáveis do jardim zoológico dizem que é uma forma de gerar empatia e de transmitir aos visitantes a ideia de que os animais são bem cuidados.