Começou a festa anual do gelo

O 23º Harbin Ice and Snow World, um parque de gelo com 820 mil metros quadrados, abriu as portas na província de Heilongjiang, no nordeste da China. O tema deste ano é "Luz dos Jogos Olímpicos de Inverno, Radiance of the World".

Mais de 100 obras foram construídas por cerca de 10 mil trabalhadores.

Os eventos de gelo e neve tornaram-se num dos principais trunfos para o turismo em Harbin, conhecido como "Moscovo Oriental" por causa dos seus edifícios de estilo russo.