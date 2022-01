Pequim ensaia cerimónia de entrega de medalhas para os Jogos de Inverno

no comment

A um mês do início dos Jogos Olímpicos de Inverno teve lugar, no estádio que receberá as cerimónias de abertura e encerramento, um ensaio geral para a entrega das medalhas que serão conquistadas pelos atletas durante o evento.

Estes Jogos ficam marcados por boicotes diplomáticos, pela pandemia e pelo caso da tenista chinesa Peng Shuai.

De 4 a 20 de fevereiro, a China torna-se no primeiro país a ter recebido tantos os Jogos Olímpicos de Inverno, como os de Verão (realizados na capital chinesa em 2008).