Com trajes coloridos, música tradicional e uma procissão barulhenta, centenas de habitantes de San Sebastián de Diriamba celebraram, esta quinta-feira, as festividades do santo patrono da localidade.

Diriamba foi um dos berços da resistência indígena durante a colonização espanhola do território que é hoje a Nicarágua.

Centenas de pessoas celebraram nas ruas apesar do aumento do número de casos de Covid-19 no país.