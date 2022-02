Kim Jong-Un celebra ano novo em concerto com muitos aplausos

no comment

O líder coreano Kim Jong Un e a esposa assistiram a um concerto do Dia de Ano Novo Lunar em Pyongyang, onde ele recebeu aplausos estrondosos de membros da audiência e artistas que o elogiaram por anunciar uma "nova era" de poder nacional, noticiou a imprensa estatal.

Os meios de comunicação oficiais do Norte têm vindo a destacar a liderança autoritária de Kim após uma onda de testes de mísseis em janeiro, que alguns especialistas vêem como uma tentativa de pressionar Washington sobre negociações nucleares bloqueadas após dois anos de encerramento da fronteira pandémica e decadência económica.

A Agência Central de Notícias Coreana (KCNA) na quarta-feira disse que Kim e a sua esposa, Ri Sol Ju, foram recebidos com "aplausos tempestuosos" depois de chegarem ao enorme teatro de arte Mansudae de Pyongyang para o concerto de terça-feira.

KCNA disse que o público apreciou que Kim estava "a inaugurar nesta terra um novo mundo e uma nova era em que os ideais e a felicidade do povo e o desejo de construir um país poderoso se traduzem de forma abrangente na realidade".

Artistas interpretaram canções e danças que demonstraram a "unidade unida" do povo norte-coreano e a sua devoção em construir um país socialista "a ser invejado pelo mundo", disse KCNA.

As imagens da televisão estatal mostraram Kim e Ri a sorrir e a falar no teatro enquanto se sentavam perto de Kim Kyong Hui, a tia do líder que estava a fazer a sua primeira aparição pública em dois anos.

O destino de Kim Kyong Hui tinha estado em dúvida depois de Kim Jong Un ter tido o seu marido e o então oficial nº 2 do Norte, Jang Song Thaek, executado por traição e corrupção em 2013.

Rumores de que ela tinha sido purgada ou executada pelo seu sobrinho circularam durante anos antes de ser vista - também num concerto de Ano Novo Lunar - com Kim Jong Un em 2020.