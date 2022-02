Carnaval de Viareggio está de volta

Os carros alegóricos do Carnaval de Viareggio, em Itália, estão de volta. No ano passado, a pandemia obrigou ao adiamento do evento de Fevereiro para Setembro, com apenas 5 mil espetadores autorizados.

Com a vacinação e o número de contaminações a baixar o evento regressa, mas os organizadores estão cautelosos e este Carnaval ainda não voltou à sua força máxima.

Para os residentes de Viareggio e para os artistas que criam e operam os carros alegóricos, este ano representa um renascimento.