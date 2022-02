O Ministro da Defesa da Ucrânia pediu à população de Obolon, nas proximidades de Kiev, que preparem "cocktails molotov" para ajudarem a combater as forças militares russas. Um canal televisivo ucraniano transmitiu instruções de como proceder na preparação dos "cocktails", uma espécie de bombas caseiras feitas com combustível, como gasolina ou álcool.

Explosões de grandes dimensões iluminaram o céu no início deste domingo, perto da capital do país. A população tem-se refugiado em casa, garagens subterrâneas e estações de metro. As autoridades mantiveram um recolher obrigatório de 39 horas, de forma a manter as pessoas fora das ruas da capital até esta segunda-feira de manhã.

O gabinete de Zelenskyy disse que foram reportadas explosões no Aeroporto Internacional de Kiev.