Os ensinamentos do Yogi com um Lamborghini

Seguido por 35 milhões de pessoas nas redes sociais, o mestre Sri Akarshana, mais conhecido como o Yogi com um Lamborghini tornou-se numa referência na área da espiritualidade.

euronews: "Fala-nos da sua educação e das suas origens".

Mestre Sri Akarshana: "Sou originário do Reino Unido. Fui criado no Reino Unido e os meus pais eram de Hong Kong. Eram muito novos quando se mudaram-se para o país. E agora estamos aqui no Dubai".

euronews: "Fale-nos do seu percurso como empreendedor. Como é que tudo começou?"

Mestre Sri Akarshana: "O meu pai era empresário, tinha vários restaurantes. Desde novo fui familiarizado com empréstimos bancários, criação de negócios, tesouraria, etc. E eu não era muito bom na escola. Como era um aluno medíocre, tinha de encontrar outra coisa para fazer. E o meu pai disse-me : como não vais encontrar um bom emprego, mais vale criares uma empresa. E foi assim que me lancei nos franchisings do ramo alimentar".

euronews: "É um empresário bem sucedido. Tornou-se milionário aos 25 anos. Como foi?"

Mestre Sri Akarshana: "Foi muito interessante porque, nessa altura, tudo o que eu sabia fazer era ganhar dinheiro porque o meu pai dizia: 'ganha dinheiro e terás sucesso'. Por isso, na altura, o dinheiro era a minha motivação. Depois surgiu uma oportunidade de negócio na reciclagem de aço e borracha. Um dos primeiros negócios que fizemos valia 15 milhões de dólares. As coisas aconteceram. Simplesmente. Arriscámos e funcionou".

euronews: “Quando começou em Newcastle, chamava-se Eric Ho. Como foi o percurso para ser tornar Mestre Sri?"

Mestre Sri Akarshana : “Depois do percurso como empreendedor onde ganhei dinheiro e me perdi um pouco a perseguir objetivos materiais, como supercarros, relógios, casas, iates, e todo esse tipo de coisas, cheguei a um momento a que chamamos despertar. A vida não tem a ver apenas com o mundo material. Há mais do que isso. Embarquei numa viagem onde tudo se resumia a aprender mais sobre ioga, meditação e a respiração. E na altura, isso ajudou-me a sair da depressão. E porque me ajudou muito, decidi ir mais longe. Conheci um yogi dos Himalaias, na Índia, e fui aprender com ele. Depois de alguns anos, ele disse-me que me queria abençoar com o título de mestre espiritual. Teria de me submeter a toda uma série de treinos nos Himalaias, nas montanhas, e eu seria o primeiro discípulo a obter este título, era muito entusiasmante. Na altura, não sabia o que era, mas depois percebi que era uma missão muito maior do que imaginava".

euronews: "Conte-nos um pouco sobre a origem do nome que se tornou viral, Yogi com um Lamborghini".

Mestre Sri Akarshana: "Neste mundo, há duas categorias de pessoas. A primeira categoria é composta pelas pessoas que não param de perseguir objectivos, uns atrás dos outros. Todos nós somos confrontados com uma grande questão. Porque estamos aqui? Porque é que fazemos o que fazemos? Qual é o sentido da vida? Vivemos, ganhamos dinheiro, morremos. Qual é o objetivo? Depois temos a categoria oposta: pessoas espirituais que se dedicam à meditação, todos os dias, andam descalças, caminham na relva e abraçam as árvores. Muitas vezes, essas duas categorias não se entendem uma à outra. E percebi, ao longo da minha vida, que é preciso colmatar essa lacuna. Não se trata de escolher entre uma coisa e a outra. Trata-se de aprender a estar presente ao nível da mente e da respiração e de ter em conta a questão da nossa realização e felicidade. Mas, ao mesmo tempo, vivemos num mundo material, por isso, o dinheiro é importante. E para associar esses dois aspetos, par que as pessoas compreendessem este ponto de vista, decidi comprar um Lamborghini e continuar a praticar ioga e a dedicar-me à espiritualidade. E digo às pessoas que o Lamborghini não me interessa. Foi uma forma de ajudar a transmitir a nossa mensagem. Porque todas as pessoas que perseguem objetivos materiais olham para o Lamborghini e dizem: 'isto é para mim. Eu também quero aprender algo. Todas as pessoas espirituais ligavam-se às nossas redes sociais e perguntavam: 'Porque é que ele conduz um Lamborghini?”

euronews: para quem está em casa, a ouvir-nos, quais são as mensagens-chave para quem quiser viver o mesmo tipo de vida?"

Mestre Sri Akarshana: “Antes de mais, aprender a conhecer-se, aprender a encontrar paz e felicidade, a partir do interior. É importante começar por aí, em vez de continuar eternamente a perseguir o próximo objetivo. Porque as pessoas pensam sempre: vou ser feliz quando alcançar um determinado objetivo. Depois, quando o alcançamos, pensamos que é preciso alcançar o próximo objetivo. Mas em vez de continuarmos a afastar a felicidade, é preciso virar as coisas ao contrário e começar a aprender sobre a presença da mente, a felicidade e a realização aqui e agora, sem nos perdermos num estado mental de euforia. Mas podemos estabelecer objetivos. Podemos ter as coisas que queremos ter na vida. Se tivermos essas duas perspetivas, posso alcançar muito mais na vida".

euronews: "Fale-nos um pouco das suas paixões e nos projetos em que está envolvido hoje".

Mestre Sri Akarshana: “A nossa paixão é ajudar pessoas. Por isso, neste momento, estamos a abrir um centro de ioga. Vai ser o maior centro de ioga no Dubai, porque o Dubai gosta de coisas em grande. Abrirá daqui a um mês. É uma espaço de cerca de oitocentos metros quadrados. Vamos ter muitas pessoas nesta viagem. Vamos construir uma comunidade aqui, ajudar as pessoas ao nível da saúde, da saúde mental e do bem-estar. Um dos nossos projetos paralelos que suscita muito entusiasmo é o espaço NFT. Este ano, lançámos três colecções NFT. Todas elas correram excepcionalmente bem. Temos milhares de pessoas nessa comunidade. E acredito que o Dubai é o espaço para fazê-lo porqie é uma cidade muito ativa nesse domínio. Queremos contribuir para essa dinâmica. É muito entusiasmante. Mas, para além de apenas vender, digamos, obras de arte pixelizadas, o nosso projeto tem uma utilidade real, todos os que detêm o NFT poderão ter acesso gratuito ao centro de ioga e a todos os treinos".

euronews: “Sente que a atenção e a presença da mente podem ajudar a preencher uma lacuna na sociedade?"

Mestre Sri Akarshana : “Com certeza, é muito importante. A presença da mente é a base de tudo. Todos os dias, recebemos mensagens de muitas pessoas que estão "à beira do suicídio". E não sabem o que fazer. Quer queiramos quer não, esse tipo de situações acontece todos os dias em todo o mundo. E é muito importante que as pessoas comecem a aprender, a desenvolver esse amor-próprio, a autoconsciência para ter essa paz de espírito. É definitivamente muito importante".

euronews: "Qual é a sua mensagem final para termos uma vida mais atenta, mental e fisicamente".

Mestre Sri Akarshana :"Viva o momento presente. Penso que a maioria das pessoas duvida do futuro, o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou sobreviver? O que é que vai acontecer? Será que vou ganhar? E algumas pessoas estão sempre a pensar no passado. O que aconteceu no passado é mau. Lamento. Tomei a decisão errada. Mas o mais importante é a presença de espírito, tomar consciência de que estamos aqui no momento presente e de que estamos estamos vivos. O que se passa em casa não importa. As nossa dúvidas em relação ao dia de amanhã não importam. Devemos estar muito gratos neste momento. Estamos a respirar. Estou a respirar. Estou a sorrir. Está a sorrir. É lindo, não é? Se as pessoas aprenderem a viver, cada momento, dessa maneira e a praticar o amor e a compaixão, a cada momento, poderão ver que tudo se manifesta. O momento presente é o momento que cria o nosso passado e nosso futuro, também".