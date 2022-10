John Sanei: "a questão chave é sermos capazes de nos preparar para todas as eventualidades

O estratega e futurista John Sanei, autor de vários livros de sucesso, diz-nos como podemos preparar-nos para navegar num futuro incerto.

euronews: "O seu trabalho é, penso eu, prever um pouco o futuro. Como é que faz isso?"

John Sanei: “É difícil prever o que quer que seja nos dias de hoje. Há tantos elementos em movimento. Penso que a forma mais fácil de explicá-lo é mostrar às pessoas os ciclos atuais e qual o futuro plausível e provável, para o qual estamos a caminhar. A questão chave é sermos capazes de nos preparar para todas as eventualidades".

euronews: "Encontra-se aqui no Dubai para participar no Fórum do Futuro. Como tem corrido esse evento?"

John Sanei: "É incrível ter 400 dos melhores futuristas do mundo no mesmo sítio a discutir os desafios que todos enfrentamos, a aprender uns com os outros. Creio que é algo que não tem sido feito com muita frequência. Temos sorte em estar no Dubai e ter esta oportunidade de reunir estas ideias visionárias. Penso que é importante porque lidamos com muitos mercados diferentes, e podemos partilhar as lições. Torna-nos melhores, mais capazes e prontos para ajudar o mundo a preparar-se para o futuro".

Clique no vídeo para ouvir a entrevista na íntegra.