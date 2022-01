Conheça Marco Möller um motoqueiro alemão no Dubai

Marco Möller é o fundador da Möto Rauch & Staub , um popular local de encontro para motoqueiros, artesãos e artistas do Dubai.

Engenheiro electromecânico de profissão, Marco cresceu na Alemanha trabalhando com as mãos: "o meu pai costumava renovar tudo em casa. Não tínhamos muito dinheiro para reparar as coisas", disse à Euronews.

Há 18 anos, um amigo de Marco levou-o até ao Dubai para construir uma cozinha, o que mais tarde conduziu a um emprego como diretor técnico de uma empresa alemã a construir cozinhas na cidade. "Gostei do meu trabalho. Consegui viajar e ver muitos países, mas já não trabalhava com as mãos", acrescentou.

No entanto, tudo mudou depois de Marco ter partido as costas num acidente. Ficou física e mentalmente em baixo e foi nessa altura que colocou as mãos numa velha mota que queria restaurar. Explicou: "é uma satisfação se há algo que já não funciona, conserta-se e dá-se-lhe uma nova vida". O processo trouxe Marco de volta à vida. "Decidi que quero fazer isto (trabalhar com motas) todos os dias", disse.

Marco Möller é o fundador da Möto Rauch & Staub euronews

Marco deixou o emprego para se juntar a um amigo que tinha um armazém, onde começaram a arranjar e a construir motas. Depois de inicialmente se debaterem e a conselho de amigos e clientes, construíram uma cozinha e expandiram o local.

"Construímos o local com as nossas próprias mãos; demorei cerca de 3 anos a construir o local tal como está agora".

Möto Rauch & Staub - o único local do Dubai que combina uma oficina, um restaurante e uma barbearia. euronews

O Möto Rauch & Staub é agora o único local do Dubai que combina uma oficina, um restaurante e uma barbearia. Além disso, também acolhe regularmente concertos de música, através do Bull Funk Jamz e mostras de arte que alimentam o plano de Marco de dar algo em troca à comunidade que em tempos o ajudou.

"A mota aproximou-me das pessoas e agora essas pessoas vêm à minha loja e eu adoro estar aqui", diz Marco que está ansioso por continuar a fazer crescer a comunidade que fez do Dubai a sua nova casa.