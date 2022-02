Quoz Arts Fest, encontro de experiências e culturas

O Quoz Arts Fest regressou ao Dubai. O festival gratuito, realizado anualmente, é uma mistura de atuações musicais ao vivo, exposições, food trucks, arte interativa e práticas de bem-estar. O calendário repleto de eventos na Avenida Al Serkal promete algo para todos. A começar pelo ioga de que os praticantes podem desfrutar do ar livre.

Simona Stanton, fundadora e proprietária da escola de ioga Shimis, explica: Estamos a aproximar as pessoas que partilham a paixão do ioga. É po isso que adoramos o Quoz Arts Fest, porque reúne muitas pessoas que talvez ainda não tenham ouvido falar de ioga. Esta é uma oportunidade para eles e para nós de partilhar esta paixão com outros e criar uma comunidade mais forte e maior. A avenida Al Serkal tem a ver com diferentes conceitos de negócios, diferentes paixões dos fundadores e das outras pessoas. Por isso, para nós, é uma grande oportunidade de encontrar novos clientes e novos estudantes que possam tornar-se praticantes de ioga".

Este ano, o tema é "sonhar acordado". Os organizadores convidam os visitantes a passear como sonâmbulos durante o dia, transformando este centro criativo num espaço suspenso no tempo. Uma das atrações em destaque é "Gaia", uma obra de arte itinerante do artista britânico Luke Jerram, com sete metros de diâmetro. Apresenta imagens detalhadas da superfície da Terra, feitas pela NASA, e é como um espelho dos principais eventos da sociedade.

O festival é uma celebração das artes e da cultura da região. Há dança contemporânea, instalações, galerias de arte e vendedores que apoiam as empresas independentes. Espera-se a presença de mais de 40.000 convidados ao longo dos próximos dois dias.

Mercados alternativos

De crianças a adultos, ao artesanato, à música e à arte. As avenidas são também a casa, durante o festival, do Good Vibes Market, com uma seleção de empresas locais. Todo o espaço do festival proporciona uma atmosfera de boas-vindas também para os membros patudos da família.

Kave é um mercado alternativo, com uma gama de itens sustentáveis e criativos. A equipa diz que eventos como este são ótimos para os negócios.

Diz Zaina Kanaan, cofundadora da Kave: Para nós, trata-se de espalhar a palavra sobre o que fazemos e de ter mais pessoas a juntar-se à comunidade. Assim, eventos como este aproximam as pessoas, o que nos permite, como plataforma, trazer à tona o que fazemos e apresentá-lo ao mundo de uma forma mais sustentável. Kave é literalmente uma caverna, é como uma jóia escondida que ninguém conhece. Quem vem, volta sempre. É garantido. Ver as pessoas a entrar e ficar curiosas sobre o que fazemos é uma coisa ótima. Dirigimo-nos às mentes curiosas. É por isso que estamos aqui. Há isso, mas também há uma alma enorme e há pessoas, como nós, que se preocupam com a comunidade e com a construção de práticas éticas, que juntam as pessoas e lutam por uma vida melhor".

Outro inquilino a tempo inteiro da Al Serkal, o cinema Akil, é uma casa que exibe filmes independentes da região e não só.

Khalid Al-Sabi, diretor de marketing e desenvolvimento de negócios do cinema, explica: "É um lugar como nenhum outro nos Emirados Árabes Unidos. Foi o primeiro cinema artístico da região e trazemos filmes que normalmente não são exibidos nas salas de cinema multiplex. É uma plataforma para apoiar os cineastas de todo o mundo e os locais. Orgulhamo-nos de ser um lar para estas atividades".

Durante dois dias, o Quoz Fest destaca a cena artística e cultural no Dubai, revelando uma comunidade activa que mostra um outro lado da cidade com tanto para oferecer e explorar.