Rami Yasin, cineasta: Realizar filmes de estúdio "não era para mim"

Rami Yasin é cineasta e fundador da Breakout Films no Dubai. Foi apresentado ao mundo do cinema pelo pai, que trabalhava no cinema e na televisão. "Era um adolescente que vivia nos Emirados Árabes Unidos (EAU), nos anos 80, e ver filmes era a minha janela para o mundo", conta.

Rami estudou realização na Academia de Cinema de Nova Iorque, escrita na Escola de Cinema de Vancouver, e detém ainda um bacharelato em Artes Liberais. Quando um antigo colega iniciou uma produtora no Dubai, Rami decidiu voltar aos EAU.

Após realizar e produzir anúncios televisivos durante quase uma década, Rami aproveitou a oportunidade para trabalhar como realizador de casting e primeiro assistente de realização em 'Syriana', filme que tem como protagonistas Matt Damon e George Clooney. "Expôs-me à forma como os filmes de estúdio são feitos, que é uma forma incrível de fazer um filme, mas não era para mim. Não era por isso que eu queria estar na indústria", diz Rami.

Rami encontrou a sua verdadeira paixão no cinema independente, onde pode ter uma participação maior na narrativa e no desenvolvimento criativo. "Olhar para uma página em branco sem nada e, de repente, construir um mundo cheio de personagens e eventos e depois ver que se transformam numa história completa e numa viagem é como ter um bebé", comenta o cineasta sobre o processo.

Depois de produzir vários filmes que foram exibidos em alguns dos mais prestigiados festivais, como a Berlinale e o Festival Internacional de Cinema de Toronto, a primeira curta-metragem escrita e realizada por Rami, "In Overtime", estreou e competiu no Festival Internacional de Cinema de Veneza, tendo ganho ainda a menção do júri no Festival Internacional de Cinema do Dubai.

Em 2020, a primeira longa-metragem que escreveu e realizou, "Bloodline", tornou-se num sucesso comercial em plena pandemia de covid-19. "Depois voltei a produzir e foi-me oferecida uma oportunidade de me juntar à Image Nation para trabalhar na 'Watcher', que foi seleccionada para estrear e competir no Festival de Cinema de Sundance", diz Rami.

Rami e a Breakout Films continuam a trabalhar em vários projetos de cinema e televisão e colaboram com artistas e fornecedores locais no Dubai, entre eles a Filmquip Media, a Nested VFX e a Pixojam. "Passa por muitos testes e desafios ao fazer um filme, e por vezes o que nos salva são os nossos colaboradores, que são tão apaixonados como nós", conclui.