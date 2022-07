Portugal com crescimento de 6,5% em 2002, o maior na Europa

Em 2022, a economia portuguesa é a que mais vai crescer na Europa, com o setor do turismo como um dos grandes motores do avanço.

Bruxelas divulgou, esta quinta-feira, as previsões económicas de verão, estimando um crescimento de 5,8% para 6,5% em 2002, antes do abrandamento de 2,7% para 1,9% no ano seguinte.

Para 2022, as previsões de crescimento da economia da União Europeia (UE) são de 2,7%, caindo para 1,5% em 2023.

No caso da zona euro baixam de 2,7% para 2,6%, em 2022, e de 2,3% para 1,4% no ano que vem.

Em 2022, a inflação para a média da UE também deverá atingir níveis históricos de 8,3% e 7,6% no caso da zona euro. No ano seguinte deverá abrandar para 4,6% e 4,0%, respetivamente.

A ensombrar o clima económico, com menos crescimento e "inflação histórica", está a invasão russa da Ucrânia que continua a pesar, e muito, sobre a economia europeia, com pressões adicionais sobre o preço da energia e produtos alimentares.

Não se exclui a recessão, em caso de cortes de gás no próximo inverno.

"Este cenário, que apelidamos de cenário severo, levará a economia da União Europeia à recessão no segundo semestre deste ano e deprimirá ainda mais a atividade económica no próximo ano", sublinhou, em conferência de imprensa, o comissário europeu com a pasta da Economia, Paolo Gentiloni.

Para Portugal prevê-se, em 2022, uma inflação de 6,8% e de 3,6% em 2023, o que representa subidas consideráveis em comparação com os 4,4% e 1,9% avançados nos últimos dados.