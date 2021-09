Os robôs passam da ficção à realidade quotidiana do Dubai

À medida que a ficção científica se torna uma realidade, os robôs integram-se cada vez mais na nossa vida quotidiana. E há uma revolução robótica a acontecer nas ruas e nos cafés do Dubai.

Na cultura popular, os robôs têm sido retratados como pertencentes à ficção científica e a um futuro distante. Mas no Robo Cafe, no Dubai, parece que o futuro está mais próximo do que possamos pensar. Os robôs autónomos de quatro rodas estão a reduzir o contacto humano ao mesmo tempo que aumentam a privacidade e a segurança. Ali Yarali da Delivers. A.I. explica como as compras online criaram uma procura por entregas robotizadas.

Na altura do confinamento devido à Covid-19, os números das encomendas online aumentaram drasticamente. Se pretender uma verdadeira experiência de entrega sem contacto, então vai escolher opções de entrega robotizadas e verá na aplicação da plataforma de encomendas online que o robô está a chegar à sua porta. Nós vamos ser os robôs de entrega à sua porta. Por isso, estamos a instalar robôs de entregas no raio de um quilómetro nas cidades.



Por exemplo, tal como no Dubai, vamos instalar 10 robôs no City Walk. E assim que tiver uma encomenda de uma das plataformas, esses robôs vão aos locais A - para recuperar a sua comida e trazê-la até à sua porta - o local B de forma autónoma. Desta forma, temos um conjunto diferente de sensores nos nossos robôs de entrega, como câmaras de profundidade, sensores GNSS, sensores ultra-sónicos. É possível detetar objetos nas calçadas e, de forma inteligente, evitamos os obstáculos. Este é um dos principais algoritmos. Por isso, é claro que, no futuro, há muitas coisas a chegar com certeza, como os drones de entrega, carros autónomos, veículos de entrega aéreos. Este é o mais simples e o mais prático: os robôs autónomos de entrega à sua porta. Ali Yarali CEO Delievers A.i.

A tecnologia do vestuário também recebeu uma remodelação inovadora com a manicure do microchip. Nour Makerem do salão de beleza Lanour está a colocar a tecnologia na ponta dos dedos do Dubai.

Tivemos esta ideia depois do início da pandemia, por isso estava a pensar como posso fazer algo diferente durante o distanciamento social? Este chip é muito pequeno, muito minúsculo. As senhoras podem instalá-lo no verniz das unhas. Elas gostam de mostrar nas suas redes sociais, mesmo aos seus parceiros de negócio. Gostam de mostrar nos websites e nas redes sociais das suas empresas. A cliente escolhe a informação que quer depois de vir aqui e nós instalamos toda esta informação utilizando a aplicação móvel NFC. Na verdade, estamos a trabalhar agora para termos mais utilizações futuras e úteis para este chip, como o pagamento através deste dele. Assim como o acesso ao seu quarto de hotel ou ao estacionamento através deste chip. Estamos a trabalhar nisto. Nour Makerem CEO Lanour Beauty Lounge

Estas inovações dão uma visão positiva de como a tecnologia se vai integrar cada vez mais na vida quotidiana.