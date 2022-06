Robôs no Dubai: O futuro já chegou a uma das cidades mais inteligentes do mundo

O Dubai está a afirmar a sua posição enquanto cidade orientada para o futuro e para a tecnologia, para se tornar uma das cidades mais inteligentes do mundo, com os robôs a desempenharem um papel cada vez mais importante.

A robótica já está a ter impacto em várias indústrias vitais no emirado, desde a manufatura e cirurgia até à segurança e entregas.

Khalifa Al Qama, Diretor dos Laboratórios Dubai Future na Dubai Future Foundation disse à Euronews, "Estamos nesta viagem há 20 anos onde os robôs estão a permitir que os serviços digitais proporcionem níveis extra de conforto aos cidadãos da cidade... agora podemos começar a beneficiar da existência de robôs dentro das nossas sociedades para nos oferecerem serviços".

Impacto na indústria

Os cuidados de saúde são uma área chave da robótica que fornece assistência essencial. O Dr. Yaser Saeedi, Urologista e Cirurgião Robótico do Hospital do Dubai, é o primeiro formado em cirurgia robótica na sua especialidade de urologia. Utiliza atualmente um sistema robótico de quarta geração desenvolvido pela NASA. O Da Vinci Xi é considerado o sistema mais avançado disponível neste momento.

O Dr. Yaser revelou que a tecnologia ajuda os cirurgiões a realizarem procedimentos complexos, com vantagens como a cirurgia minimamente invasiva e o aumento da precisão com a ajuda de braços robóticos. Disse à Euronews, "Agora com a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica evoluiu... os resultados são muito melhores do que com a cirurgia tradicional... redução da perda de sangue, recuperação mais rápida e todas estas vantagens... e a maioria dos cirurgiões está a mudar gradualmente para a cirurgia robótica".

A empresa de digitalização DG World oferece robótica, automação industrial e soluções avançadas de mobilidade e tem vindo a capitalizar a mudança do setor industrial para sistemas autónomos. A empresa desenvolve camiões automáticos, pequenos veículos de entrega e armas robóticas. O cão robótico autónomo da Boston Dynamic realiza tarefas de inspeção, incluindo a investigação de cenários de crime e áreas de alto risco para a recolha de dados.

Matthias Krause, Diretor Geral da DG World revelou: "Tem havido um aumento significativo do interesse pela Robótica, especialmente no cão robótico da Boston Dynamic. Temos visto autoridades nucleares a investigar casos. Temos visto a polícia a investigar como o podem utilizar para diferentes tarefas. Tivemos contato com a Alfândega do Dubai, que se debruçou sobre a monitorização avançada e a monitorização repetitiva."

Uma Cidade Consciente

Singularious by Arious Holding está a levar a robótica e a Inteligência Artificial até a um próximo nível, um passo além de uma cidade inteligente. O grupo está a ajudar a conceber e a desenvolver a primeira cidade consciente do mundo nos EAU e está decidido a redefinir a forma como construímos comunidades no futuro.

Chris Roberts, Presidente do Conselho de Administração da Singularious and Group CEO da Eltizam, explicou: "Queremos criar e construir novas cidades para o futuro. As cidades estão de facto baseadas em torno da IA em vez de se basearem em edifícios tradicionais. Uma cidade consciente que realmente pensa por si própria através da IA. Isto é algo que terá um efeito dramático quando se trata de estilos de vida, quando se trata de como realmente mantemos e como gerimos as cidades no futuro".

Também a trabalhar no plano da Singularious Conscious City está o famoso cientista Dr. Ben Goertzel, CEO da SingularityNet e Cientista Chefe da Singularious que ajudou a criar o robô humanoide Sofia, o robô de música Desdemona e Grace, o robô de saúde. Disse à Euronews: "Na maioria das cidades inteligentes, o que realmente se tem é uma espécie de coleção díspar de dispositivos inteligentes que fazem coisas particulares. Eles não estão unificados num sistema cognitivo global. E esse é realmente o objetivo da cidade consciente - a inteligência da cidade ao serviço dos indivíduos que lá vivem".

AGI, Inteligência Geral Artificial e o Futuro

O Dr. Ben espera também que a Inteligência Geral Artificial com as mesmas capacidades que os seres humanos, faça a transição do laboratório de investigação para a implantação universal nos próximos 3-4 anos. Ele diz: "Penso que ter robôs humanoides para partilhar connosco os nossos ambientes quotidianos, apenas nos dá uma forma muito natural de andar para trás e para a frente com os sistemas globais de IA nos bastidores do nosso ambiente. Penso que essa vai ser uma forma muito mais natural de interagir com os nossos ambientes que vão muito mais além do que escrever num telefone, falar num telefone ou interagir com a "Alexa" ou algo assim".