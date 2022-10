O mundo do amanhã no GITEX 2022

A Exposição de Tecnologia da Informação do Golfo (GITEX), no Dubai, é o maior e mais movimentado evento da cidade, mostrando o melhor do mundo da tecnologia. Já na edição número 42, passou de uma exposição de nicho ao maior evento do mundo dentro do seu género.

Omar Al Olama, ministro de Estado da Inteligência Artificial, Economia Digital e Sistema de Trabalho à Distância dos EAU, conta: "É o único lugar na terra onde se pode ir para ver empresas de todo o mundo mostrar a tecnologia, inovações. Esse progresso é o maior espetáculo tecnológico do mundo de hoje, e é uma prova do que os Emirados Árabes Unidos e o Dubai são capazes de fazer quando pegam num setor e se concentram nele. Estamos muito concentrados na tecnologia e estamos a ver que as empresas em todo o mundo acreditam e vêm aqui trazer as suas inovações para explorar novos mercados, mas ao mesmo tempo tentar penetrar também no mercado dos Emirados".

185 mil metros quadrados de espaço de exposição compõem o GITEX no Dubai World Trade Centre. É o equivalente a 33 campos de futebol. Há mais de 4500 empresas presentes este ano. Um quarto destas são novas e há muita competição para ver quem é melhor.

Uma das atrações é carro voador de dois lugares. O protótipo futurista chinês Xpeng X2 é feito de fibra de carbono e pode transportar dois passageiros, com zero emissões de dióxido de carbono. Uma vez que foi concebido tendo em mente a baixa altitude, a cidade será a sua casa com uma velocidade de voo máxima de 130 quilómetros por hora.

Eng Liu Xinying, cientista sénior em Engenharia Aeroespacial, da XPENG, diz: "Começámos com helicópteros muito pequenos e depois ganhámos experiência no desenvolvimento. Tomámos o peso a todo o projeto e considerámos diferentes requisitos de segurança e atenuações no nosso sistema. Demorámos oiro anos a fazer isso. Para comercializar para a próxima geração, penso que ainda precisamos de dois ou três anos".

É preciso um pouco mais de espera para experimentar esta máquina voadora futurista. Se preferir ter os pés no chão, a Autoridade Rodoviária e de Transportes do Dubai revelou, pela primeira vez, um táxi sem condutor. O veículo ainda tem um pequeno caminho a percorrer antes de o podermos utilizar aqui. Mas no final do próximo ano poderemos estar a viajar num destes, com milhares a tornarem-se uma visão familiar nas ruas do Dubai até 2023.

Khaled Alawadhi, diretor de Sistemas de Transportes, explica: "Vamos testá-los em diferentes zonas da cidade. Vamos começar a fazer o mapeamento de alta definição para algumas áreas dentro da cidade do Dubai. Assim, a zona de Jumeirah One City Walk é uma das primeiras em que estes veículos serão testados. O veículo está equipado com diferentes tecnologias - Radares laser e uma câmara de 360 graus que dá a plena visibilidade em torno do veículo enquanto este se desloca nas ruas".

A construir essas ruas pode estar a última versão do humanoide de uma empresa chamada Engineered Arts. Neste programa tecnológico, há sempre um foco no futuro. E este ano há um empurrão para o metaverso.

"Somos, predominantemente, uma agência de marketing de experiências, e à medida que as nossas marcas e clientes avançam para experiências digitais como o Metaverso, sabemos que precisamos de uma forma de os guiar através desse processo. Por isso desenvolvemos o Arcadia, que é uma prova de conceito, uma experiência de metaverso que ajuda as marcas e os marketeers a compreender o poder deste novo meio.

Reuniões virtuais... muito reais

Este novo serviço de vídeo chama-se ROOM e foi lançado no GITEX. Cria chamadas ao estilo Zoom com um toque de videojogo 3D. Não há necessidade de descarregar uma aplicação. Funciona num browser e põe as reuniões no metaverso a um clique de distância: "Room é a forma mais realista de comunicar com as pessoas na Internet. Basicamente, aproveitamos o cansaço que as pessoas sentem das videoconferências. Assim as pessoas gostam, mais uma vez, de estar juntas no espaço digital", explica a CEO e chefe de produto do ROOM, Stefanie Palomino.

As pessoas juntaram-se em números recorde na Gitex este ano. Há muito sentimento positivo em torno da tecnologia, aqui, e temos uma ideia de como será a vida no futuro.