Salão Cityscape mostra o "boom" imobiliário do Dubai

Dubai em pleno "boom imobiliário"

Os promotores imobiliários de todo o mundo reuniram-se no Dubai World Trade Centre para a 24ª edição do Cityscape Dubai, para apresentar os seus últimos e futuros desenvolvimentos.

Este ano, o evento centrou-se na forma como o mercado imobiliário se está a adaptar à mudança quando se trata de novas tecnologias e sustentabilidade. Durante os três dias do evento, milhares de investidores e profissionais do setor imobiliário reuniram-se para trabalhar em rede, criar parcerias e discutir o futuro do setor imobiliário.

Uma série de novos projetos de promotores de topo estiveram em exposição, incluindo o grupo de luxo Sobha Realty, com enfoque nas comunidades urbanas. O grupo anunciou dois projetos, Sobha 1 e Hartland 2, no valor de 6,23 mil milhões de euros, que serão concluídos dentro de cinco a oito anos.

Francis Alfred, CEO da Sobha Realty, disse à Euronews: "É uma grande notícia para a Shoba. Heartland 2 tem oito milhões de metros quadrados de terreno, com até 7000 casas e 100 vilas de luxo. 50% do terreno é em espaço aberto. Sobha 1 tem aproximadamente 14 hectares com cerca de 2600 casas".

Francis Alfred também refletiu nos últimos 24 meses dizendo: "O mercado imobiliário do Dubai tem vindo a crescer muito bem. A política de vistos, as oportunidades favoráveis ao investidor para abrir as suas próprias empresas e o fim de semana a mudar de sexta-feira para domingo. Muito disto tem trazido muita atratividade ao Dubai".

Os promotores internacionais na exposição vêm de Bali, Reino Unido, Jordânia, Alemanha e Turquia. O evento surge à medida que o mercado imobiliário do Dubai continua a apelar aos investidores, graças ao aumento dos preços do petróleo.

No terceiro trimestre do ano, o mercado imobiliário do Dubai testemunhou o seu maior desempenho de sempre em 12 anos, com o valor das vendas imobiliárias a atingir quase 19 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano. O Cityscape Dubai deste ano refletiu esta procura de desenvolvimentos extraordinária.

Alexander Edwards, o diretor de exposições da Cityscape Portfolio na Informa Markets, diz: "O mercado imobiliário do Dubai está num boom absoluto. O Departamento de Terrenos do Dubai anunciou que tinha havido transações imobiliárias no valor de AED2 mil milhões (525 milhões de euros) num só dia, o que é absolutamente incrível. Penso que todos procuram no Dubai segurança, grandes oportunidades de investimento e colocar o seu dinheiro num lugar seguro e esperam ver um grande retorno do investimento".

Também revelou que este ano houve alguns lançamentos espetaculares na Cityscape com novos parceiros: "Acabámos de assinar um memorando com o Departamento de Terrenos do Dubai para lançar a Cityscape Wire, que é a "Women in Real Estate", com a qual estamos extremamente entusiasmados".

Assim como os preços do petróleo, as políticas governamentais a pensar no futuro, as novas regras de vistos e um aumento da população estão a impulsionar as vendas de propriedades no Emirato. Um aumento dos indivíduos com elevado património líquido nos primeiros 6 meses do ano significa que o Dubai está também a tornar-se mais um mercado de fonte de investimento.

Entretanto, o promotor imobiliário Azizi Developments, sediado no Dubai, anunciou que irá entregar cerca de 100 projetos em curso no próximo ano, enquanto mais de 10 mil projetos se encontram em fase de planeamento, no valor de vários milhares de milhões de euros, previstos para serem entregues entre 2023 e 2028.

Farhad Azizi, CEO da Azizi Developments, disse à Euronews, "um deles é o segundo edifício mais alto dos EAU, o quinto ou sexto mais alto do mundo... o segundo mais alto depois do Burj Khalifa". É preciso um nível de engenharia totalmente diferente para que isso aconteça".

Invento revolucionário para os surdos

Uma aplicação que transforma discursos em legendas em óculos inteligentes, assim como a tradução de conversas em 9 línguas diferentes, foi oficialmente lançada em todo o mundo. A aplicação **XRAI Glass**permite que as conversas sejam legendadas num instante.

O software permite aos surdos e pessoas com dificuldades de audição 'ver' conversas em óculos de realidade aumentada.

A app, quando usada com óculos inteligentes Nreal Air, usa inteligência artificial para legendar, traduzir e agir como um assistente pessoal para os olhos.

Dan Scarfe, CEO da XRAI diz: "Fizemos o piloto deste software em agosto, e já tivemos dezenas e dezenas de pessoas em todo o mundo a testar isto".

A tecnologia revolucionária está preparada para ajudar milhões de pessoas que precisam de se lembrar de pormenores. Os participantes em reuniões de negócios receberão um resumo das suas reuniões num instante e em diferentes línguas, ajudando a fazer a ponte entre a comunicação internacional e o alcance global.