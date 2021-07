Jebel Ali, a joia do Dubai

Jebel Ali é uma joia incrustrada no sul do Dubai. Possivelmente mais famosa pelo seu porto marítimo, o maior do Médio Oriente e eleito, durante 24 anos consecutivos, como o melhor da região. Jebel Ali desempenha um papel crucial na economia dos Emirados Árabes Unidos como porta de entrada para mais de 80 serviços marítimos semanais, ligando acima de 150 portos em todo o mundo.

Porto Jabel Ali POSTCARDS/EURONEWS

Mas o local é também destino para uma escapadela perfeita. Localizado à beira-mar, o JA Resort, que este ano celebra o 40.º aniversário, é uma opção para se deixar ficar uns dias, num dos seus três hotéis, situados numa área superior a um milhão de metros quadrados. Com um campo de golfe de nove buracos de classe mundial, desportos aquáticos e um campo de tiro, há muitas atividades para intervalar com umas horas de praia.

No sul de Jebel Ali encontra-se o paraíso para quem vai atrás de emoção. O Dubai Parks and Resorts é o maior destino de entretenimento e lazer do Médio Oriente, com três parques temáticos e um parque aquático, que oferecem mais de dois quilómetros de montanhas-russas e de uma centena de passeios e atrações familiares,

Jabel Ali posiciona-se como o maior destino de entretenimento do Médio Oriente POSTCARDS/EURONEWS

Para os que procuram um pouco de cultura, Jebel Ali é também o lar de múltiplos locais de culto para várias fés, desde igrejas a templos, todos construídos em mais de 1,5 hectares de terra atribuídos pelos Governantes do Dubai.

Área de restauração inspirada no filme "Mad Max" POSTCARDS/EURONEWS

E se a viagem o deixar com fome, não se esqueça de ver onde pára o camião de comida em Last Exit. Será transportado para uma distopia pós-apocalíptica hollywoodesca inspirada no filme Mad Max.