Dubai bate recorde mundial com a piscina mais profunda do mundo

A Deep Dive Dubai entrou nos recordes mundiais do Guinness como a piscina de mergulho mais profunda do mundo, com uma profundidade de 60,02 metros. O anterior recorde era detido pela Deepspot, na Polónia, com 45 metros de profundidade.

Localizada a apenas 15 minutos do centro de Dubai, a piscina vai estar aberta ao público a partir do final de julho. Abdulla Bin Habtoor do Deep Dive Dubai disse à Euronews: "Queríamos dar a todos a oportunidade de explorar os seus próprios limites mergulhando numa espantosa experiência subaquática que se situa no meio da cidade".

Jarrod Jablonski, Director da Deep Dive Dubai, disse que para chegar a um local de mergulho desta profundidade teria normalmente levado um dia de viagem de carro do Dubai. Abdulla Bin Habtoor também acrescentou as suas esperanças para a piscina dizendo: "O que aspiramos fazer com o Deep Dive Dubai é tornar o mergulho acessível a todos os visitantes da cidade ou aos residentes na cidade", independentemente da experiência em mergulho.

No local, é possível ter formação e existe uma câmara hiperbárica de 12 pessoas para problemas de descompressão, permitindo um aprofundamento das capacidades de mergulho.