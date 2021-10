Dubai ambiciona marcar pontos no golfe

Com dezoito campos de golfe de nível mundial, o Dubai ambiciona marcar pontos na modalidade.

No Dubai, a maioria dos campos de golfe é gerida pela Dubai Golf e pela Troon International. A euronews esteve numa das propriedades mais conhecidas da empresa, o Montgomerie Golf Club Dubai.

"O Montgomerie é-nos muito caro porque foi a primeira propriedade gerida pela Troon, nesta região, no Médio Oriente. O design em si é único. Desmond Muirhead e Colin Montgomerie colaboraram a esse nível. O Desmond era conhecido pela excentricidade de alguns dos seus projetos. O campo de golfe é muito divertido. É muito acessível. Por exemplo, o buraco 18 é praticamente uma ilha e tem sido o grande adversário dos jogadores em muitos jogos porque é muito intimidante quando se começa a jogar. Há bons jogadores e jogadores médios que têm uma pontuação muito boa e, de repente, com esse buraco tudo pode desmoronar-se. É fantástico. É um dos melhores buracos finais", disse à euronews Mark Chapleski.

Clima ameno do Dubai atrai jogadores de golfe

Para Mark Chapleski, o Dubai tem várias vantagens para quem quer jogar golfe. "Em primeiro lugar, temos muitos campos de golfe de qualidade. Temos dez campos de golfe de dezoito buracos, a maioria foi projetada por jogadores de renome, como Colin Montgomery, Ernie Els, Ian Baker-Finch, etc. Em segundo lugar, não há melhor sítio ao nível do estado do tempo, de novembro até o final de abril, temos um dos melhores climas do mundo. É garantido, quando chega para jogar, vai poder jogar", acrescentou o responsável.

Alguns dos maiores nomes do golfe mundial passaram pelos campos do Dubai. A euronews visitou um dos campos de golfe mais conhecidos da região, o Emirates Golf Club. "O Majlis é um campo de golfe muito especial para muita gente. É o primeiro campo de golfe com relva do Médio Oriente. Foi construído em 1987 e tem sido fundamental para o crescimento do golfe na região, acolhe o Dubai Desert Classic todos os anos desde 1988, onde estiveram muitos dos melhores jogadores do mundo que as pessoas veem na televisão . Por isso toda a gente quer vir aqui jogar. É um campo de golfe incontornável no Dubai. Eles ensinam jogadores de todos os níveis, desde principiantes até aos melhores profissionais, os clientes são bem atendidos", sublinhou Christopher May, responsável do Emirates Golf Club.

A hotelaria, a gastronomia e o Top golf

Além da qualidade dos campos de golfe, o Dubai aposta na hotelaria para atrair os clientes da modalidade. O Address Montgomerie é um dos estabelecimentos hoteleiros mais célebres. Para conquistar os jogadores, o hotel aposta na gastronomia.

Ao fim do dia, é possível continuar a divertir-se com o Top golf. A bola contém um chip que identifica o jogador e permite marcar pontos. Um jogo concebido para seduzir vários tipos de público, dos principiantes aos mais avançados.