O Médio Oriente contribui para a recuperação do setor das viagens de negócios graças à Expo 2020 no Dubai.

Antes da pandemia, as viagens de negócios representavam cerca de 70% das receitas dos hotéis de luxo e até 75% dos lucros das companhias aéreas. As exposições favorecem as viagens. Atualmente, a maior exposição mundial decorre no Dubai. O programa da Expo 2020 inclui uma série de conferências e eventos dedicados ao mundo empresarial. Para atrair empresários do mundo inteiro, o evento conta com v´árias exposições internacionais como a GITEX, a AI Everything e o Arabian Travel Market.

Eventos dedicados ao mundo empresarial

“Enquanto organizadores, criámos dez fóruns temáticos sobre negócios centrados nas dez questões prementes da atualidade, o clima, a biodiversidade, a água, a alimentação, a agricultura, o desenvolvimento urbano e rural, a tolerância e a inclusividade. Convidámos oradores de renome do mundo inteiro e inovadores para mostrar as inovações que poderão ajudar-nos a enfrentar os desafios que nós, como espécie humana, enfrentamos em conjunto. Temos de trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios”, disse à euronews Khalid Sharaf, diretor do programa de negócios da Expo 2020.

Acessibilidade, hotelaria e aviação

O Dubai quer afirmar-se como uma cidade acessível e aberta aos negócios. O Aeroporto Internacional do Dubai é um dos mais movimentados do mundo. Antes da pandemia recebia mais de 86 milhões de passageiros de mais de cem companhias aéreas.

“O Dubai é um centro de negócios importante por muitas razões. A primeira razão é provavelmente a logística para chegar aqui. Temos a Emirates Airlines, uma das maiores transportadoras internacionais do mundo. Provavelmente, mais de metade da população mundial pode chegar ao Dubai dentro de um período de seis horas. Os vistos e a facilidade de entrada são também um factor que torna o Dubai acessível para a maioria dos países. Há também um trabalho fantástico de promoção da cidade. Do ponto de vista hoteleiro, há 150 mil quartos de hotel a chegar ao mercado, uma oferta que nos permite acolher grupos enormes. Estamos ao nível de cidades como Las Vegas, Pequim e Xangai. Penso que a oferta e a qualidade dos nossos produtos são elementos que nos distinguem enquanto destino para os viajantes de todo o mundo", frisou Factura Keffer, responsável do JW Marriott Marquis, no Dubai, o hotel de cinco estrelas mais alto do mundo, quase tão alto como o Empire State Building, o único nos Emirados capaz de acolher grupos de mil pessoas.

A oferta para o mundo empresarial inclui ainda a aviação privada com serviços aeroportuários de luxo, incluindo opções mais acessíveis. “A adesão ao Programa VistaJet oferece aos nossos membros uma forma de propriedade de jatos privados sem o custo e o incómodo de operar um avião. Os nossos membros compram um mínimo de 50 horas por ano, o que lhes dá acesso a toda a nossa frota em todo o mundo. O Global 7500 está a revolucionar o setor. É o maior e mais silencioso jato privado da sua categoria e o que possui maior autonomia. Os clientes têm acesso a quatro cabines, para negócios ou lazer, e a um quarto completamente funcional com uma televisão de alta definição e um sistema de som imersivo", afirmou Laura Crane, responsável da empresa.