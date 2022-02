A vida de um cão no Dubai

No Dubai, há uma grande variedade de serviços dedicados ao bem-estar dos animais de estimação: restaurantes, centros de dia, salões de beleza e, até, hotéis com piscinas caninas.

Toda a gente gosta de mimos e os animais de estimação não são excepção. A euronews falou com a proprietária de um salão de beleza para cães. "Recebemos vários tipos de clientes. Há clientes que nos procuram para tratar dos cães e nós damos-lhes banho. Há pessoas com uma vida profissional muito preenchida e que saem para o trabalho de manhã. Os cães passam o dia aqui, como se fossem à escola. Correm, fazem amigos, vão para casa cansados, felizes e satisfeitos, o que é óptimo também para os donos", explicou Shaheen Shahani, proprietária da Shampooch.

Piscinas caninas e ementas especiais para cães

A euronews visitou um estabelecimento que abriu portas em 2015 no Parque de Investimento do Dubai e que oferece vários serviços: banho, treino, atividades lúdicas e até um piscina para cães. “Os animais podem passar aqui a noite. Temos creche ou escola para cães durante o dia, treino, serviços de higiene, um parque para que as pessoas passem tempo com os cães, um serviço de recolha e entrega, e uma limusine para animais de estimação. Cada suite, convencional ou presidencial, tem uma câmara para que os donos mais preocupados possam observar os cães durante a noite", explicou Sean Parker, diretor do hotelpara cães My Second Home.

O Dubai possui vários hotéis que acolhem de braços abertos o chamado melhor amigo do homem. É o caso do hotel concebido pela multipremiada arquiteta iraquiana Zaha Hadid falecida em 2016. O cliente pode reservar uma cama para cães, acessórios para animais como escovas e champô. Os cães podem ainda desfrutar de uma ementa especial.

"Como chefe de cozinha, foi um enorme desafio fazer um menu para animais de estimação. Normalmente cozinho para humanos. Tive de fazer muita pesquisa sobre a comida para cães ou gatos. No menu, há várias propostas: coisas para cachorros, coisas para cães e coisas para gatos. Os pratos têm nomes diferentes, como Raise the Woof ou Notorious D.O.G., são sempre à base de proteínas, com um pouco de hidratos de carbono", contou o chefe de cozinha James Knight-Pacheco.