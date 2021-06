Experiências únicas para orçamentos modestos no Dubai

No Dubai é possível experimentar o luxo extremo, mas a cidade dos Emirados também oferece experiências únicas para orçamentos modestos.

A euronews falou com Ausra Osipaviciute, fundadora do The Road Reel, um blogue sobre os melhores trilhos para caminhadas no Dubai, nomeadamente, nas montanhas de Hatta onde é possível caminhar e andar de bicicleta de montanha.

"O conjunto dos trilhos tem cerca de 32 quilómetros, o mais curto tem um quilómetro. Os trilhos são classificados de acordo com o nível de dificuldade. Podemos começar pelo verde, que é o mais fácil, e ir avançando para o mais difícil, que é o preto; o azul e o vermelho estão no meio. As pessoas devem começar a caminhada cedo, acordar às 4h e chegar ao trilho às 6 horas. Quanto mais cedo, melhor porque o tempo fica quente muito depressa. Em termos de preparação, o mais importante é a água. É preciso ter sempre água suficiente. Pelo menos dois litros para as caminhadas mais curtas e para as caminhadas mais longas, até cinco litros, se a pessoa fizer 15 quilómetros", explicou à euronews Ausra Osipaviciute.

As montanhas de Hatta euronews Credit: Dubai

Um mergulho na história local

Uma visita à cidade de Hatta é uma porta de entrada para explorar a história dos Emirados. O Hatta Heritage Village mostra ao público a forma como os camponeses viviam há centenas de anos, à volta do Forte de Hatta.

O Centro de Artes Jameel em Al Jaddaf

O Centro de Artes Jameel em Al Jaddaf é uma instituição de arte contemporânea que apresenta exposições gratuitas ao longo de todo o ano. A euronews falou com a diretora do Centro de Artes Jameel.

"No Jameel Arts Center acreditamos no conceito de arte para todos. Hoje éeste local é conhecido como o Museu de Arte Contemporânea do Dubai, um espaço onde fazemos exposições, mostras individuais e coletivas. Temos uma biblioteca, um espaço para ateliês infantis, conferências, e cinema. Na parte de fora, temos o Parque das Esculturas e o jardim dos artistas. São exposições muito interessantes e profundas que as pessoas podem visitar e revisitar. E são gratuitas. Neste momento, temos uma exposição fantástica, Age of You, sobre a influência da tecnologia nos seres humanos, sobre a forma como nos tornámos dados na Internet e como os artistas interpretam este novo mundo em que tentamos navegar".

Espetáculos combinam luzes, água e música euronews Credit: Dubai

Os espetáculos ao ar livre

No âmbito do Dubai Festival City, o espetáculo Imagine encanta o público com um coreografia que mistura água, música e luz. No centro da cidade é possível contemplar a fonte do Dubai e há ainda o espetáculo da Palm Foutain na avenida The Pointe. Ao cair da noite, as famílias juntam-se no Global Village onde têm acesso a festas, feiras e entretenimento gratuitos. A área de um milhão e seiscentos metros quadrados é o palco de 42 mil espetáculos ao ar livre e alberga 3500 lojas. Os pavilhões e exposições representam 78 culturas diferentes. Com trezentos estabelecimentos, o local é o maior da região ao nível da restauração.