Seis dos melhores clubes de praia e piscinas do Dubai

Drift

Pontos fortes: Aulas de Fitness, fotos Instagram e uma cabana privada de luxo

Localização: One&Only Royal Mirage, Dubai Marina

O clube de praia Drift é uma beleza que fica nos terrenos de um dos hotéis mais luxuosos do Dubai, o One&Only Royal Mirage. Arcos árabes emolduram vistas dignas de fotografias do Instagram. Aberto desde 2017, das 10 da manhã ao pôr-do-sol, este clube de praia só para adultos tornou-se num centro para os entusiastas de fitness e moda. A instrutora Sophie Malpass dá aulas de Super SUP Fit na piscina. Os participantes realizam sessões de yoga, pilates e HIIT em pranchas, o que acrescenta tanto diversão como o reforço dos abdominais aos treinos. A boutique no local, denominada Summer Soul, propõe e apoia marcas de origem local, apresentando-as aos visitantes internacionais do Drift. A Cabana Privada acomoda 10 pessoas, com piscina própria, salão, casa de banho, terraço e mesa de jantar. Uma opção mais acessível é uma reserva no restaurante do Drift's onde a Provença está no menu.

San Beach - Dubai euronews

Surf Club

Pontos fortes: DJs e festas ao estilo de Ibiza na areia

Localização: Palm West Beach, Palm Jumeirah

As festas Vagabond sazonais do Surf Club, com grandes nomes da música eletrónica, trouxeram multidões até este bar e restaurante de praia de Palm Jumeirah. Aberto das 10 da manhã até altas horas, os clientes vestem-se para impressionar com uma combinação de fatos de banho e roupa de festa. Durante o dia, o ambiente é relaxado com convidados glamorosos desfrutando de pratos do restaurante. Depois de escurecer, aparecem garrafas borbulhantes, nas mesas rodeadas de bailarinos descalços a saborear a areia entre os dedos dos pés. Vale a pena passar as cordas vermelhas e entrar na zona VIP, onde o sistema de som é muito superior.

Sab Beach - Dubai euronews

Venus Beach Club

Pontos fortes: Autêntica comida e vibrações italianas

Localização: Julius Tower, Caesars Palace Dubai Bluewaters, Bluewaters Island

O novo clube de praia inspirado na costa de Amalfi, no Dubai, é o lugar certo para alguém desesperado pelo sabor de Itália, mas não se consegue ir até lá. Aberto das 10 da manhã à meia-noite, o elegantemente simétrico clube de praia presta homenagem a tudo o que é italiano desde a arquitetura até à pizza. Venha para tomar sol, fique para jantar. Há terraços escondidos e um terraço com vista para a piscina, assim como lugares interiores para quando o ar condicionado é uma dádiva de Deus. No menu encontrará pratos deliciosamente autênticos criados pelo chef executivo Fabio Tramantano, nascido em Nápoles. Tortellini de limão cremoso e dourada com funcho, laranja, sementes de pinheiro e ervas frescas faz parte do menu. A pizza é feita num forno a lenha tradicional e as sobremesas incluem um tiramisu clássico.

Venus Beach Club euronews

Twiggy Por La Cantine

Pontos fortes: Vistas e cozinha mediterrânica

Localização: Park Hyatt Dubai, Port Saeed

Twiggy fica no Park Hyatt Dubai, com vista para a piscina infinita de 100 metros, ao estilo da lagoa do hotel, que desliza de forma impressionante até às vistas do Dubai. Aberto das 9 da manhã até ao pôr-do-sol, o clube de praia tem o nome da supermodelo e musa britânica, Twiggy, e está igualmente na moda. Reserve com bastante antecedência no restaurante inspirado na Riviera. Aberto das 9h até ao pôr-do-sol, e o serviço de restaurante começa às 12h, continuando até às 2h. Esqueceu-se do fato de banho? Não há problema. Dirija-se à boutique para ver as coleções de estilistas internacionais em ascenção.

SĀN Praia

Pontos fortes: Música ao vivo e tártaro fresco

Localização: O Clube, West Palm Beach, Palm Jumeirah

Na praia em estilo boémio, o SĀN está estilizado como um santuário africano contemporâneo. Com o nome do primeiro povo indígena africano, o San, a sua harmonia com a natureza é a inspiração para este clube de praia. O seu tranquilo restaurante minimalista - servindo comida internacional com um menu impressionantemente dá lugar a uma exuberante paisagem de areia macia, elegantes espreguiçadeiras e cabanas com cortinas flutuantes. Aberto das 9 da manhã até à meia-noite nos dias de semana e até à 1 da manhã nos fins-de-semana. Quando é altura de festejar, a banda residente do SĀN, The Nomades, assegura o entretenimento ao lado de vários músicos e DJs convidados.

San Beach euronews

Aura

Pontos fortes: A piscina infinita mais alta do mundo

Localização: Torre Nakheel, Palm Jumeirah

Suspensa a 200 metros, a Aura é a primeira e mais alta piscina infinita do mundo de 360 graus, com uma área circundante de 750 metros quadrados e filas de espreguiçadeiras bem almofadadas. A piscina é como um passadiço subaquático. Vista-se e desfrute da vista do Dubai a partir dos quatro aspetos deste piscina recordista. Os espreguiçadeiras podem ser reservados a partir das 10h até ao pôr-do-sol e é possível desfrutar de aulas de fitness aquático a partir das 8h em dias selecionados.