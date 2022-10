Os melhores parques e jardins do Dubai

Todos os anos, no outono, o Jardim dos Milagres do Dubai organiza uma série de exposições florais.

Na 11ª edição do evento, foram usados 150 milhões de flores, um número recorde. As exposições mais antigas, continuam a cativar o público. É o caso do avião Airbus A380 coberto de flores e do urso de peluche de doze metros de altura.

O urso é uma das obras emblemáticas do jardim dos milagres do Dubai. euronews

"Todos os anos, alteramos uma parte significativa dos nossos jardins, para termos algo de novo. Este ano, penso que os principais destaques são os túneis florais. As pessoas podem sentar-se no interior desses túneis e contemplar as flores. Temos também mãos em forma de coração. São enormes. E além disso, temos uma exposição sobre 32 Smurfs e muitas outras coisas", afirmou o responsável do local, Abdel Naser Rahhal.

Este ano, cada uma das célebres personagens azuis terá uma camisola das equipas que participam no Campeonato Mundial de Futebol da FIFA.

Um óasis na cidade

O Al Barsha Pond Park é considerado com um oásis na cidade. Os visitantes podem caminhar, fazer exércicio e há áreas específicas para as crianças. O espaço 50 hectares é constituído por vários jardins à volta de um lago.

“Obviamente, usamos plantas nativas como a árvore nacional dos Emirados, o ghaf. Também consideramos o uso de plantas da Ásia muito resistentes a este clima, como o Neem e o Delonix. São árvores que possuem uma boa sombra e ramos largos. As pessoas podem andar à volta e sentar-se debaixo dessas arvores. Regamos os jardins e os parques com águas residuais tratadas. Essas águas são canalizadas para os parques. Quando andamos de um lado para o outro, nos jardins, vemos pequenos canos pretos. Trata-se da rega gota-a-gota, que vem das estações de tratamento de esgotos. Ajuda as plantas a crescer muito rapidamente", disse à euronews Annie Baille, responsável do local.

O Al Barsha Pond Park é considerado com um oásis na cidade euronews

Parques inspirados na cultura local

"Adaptamos a conceção de parques e espaços exteriores em função da cultura local. Por exemplo, aqui, as pessoas saem mais tarde, à noite. Por isso, a iluminação é extremamente importante nos grandes espaços exteriores para que possam ser usados mais tempo. Por outro lado, há uma grande diversidade de nacionalidades aqui no Dubai. As nossas necessidades e desejos estão relacionados com os hábitos dos nossos países de origem. Por isso, propomos equipamento desportivos, de lazer, para jogging, sítios onde as pessoas podem sentar-se e relaxar. Todas essas necessidades e desejos, encontram-se refletidas nos nossos espaços exteriores", acrescentou a responsável.