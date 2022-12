O Dubai é também, por estes dias, um destino para os amantes de futebol e que está a ser descoberto pelos adeptos à medida que se dirigem ao emirado para estar perto do Campeonato do Mundo da FIFA, que se realiza no vizinho Qatar.

O aeroporto Dubai World Central (DWC) está a operar até 120 voos por dia para o Qatar.

A cerca de 400 quilómetros dos Emirados Árabes Unidos, a viagem rumo ao país anfitrião do Mundial demora cerca de uma hora, no entanto, muitos adeptos acabam por se sentir confortáveis no Dubai e ficam no emirado a assistir ao torneio.

O Dubai investiu muito em vastas áreas para adeptos de futebol, ergueu estádios com lugares VIP e sistemas de som de alta tecnologia para fazer com que os espectadores sintam que estão mesmo no centro da ação.

O BudX Fan Festival é um dos seis únicos estádios oficiais homologados pela FIFA em todo mundo. Localiza-se no porto do Dubai e está apto a receber até 10 mil adeptos por dia.

O BudX é gerido pela empresa local de eventos BRAG. O diretor executivo Ramzi Nakad acredita que o elevado nível das instalações levou a FIFA a seleccionar o Dubai como destino oficial para os adeptos.

"Estamos muito orgulhosos de acolher um Fan Festival oficial da FIFA. O Dubai é uma cidade do futuro. Tem todas as infraestruturas e tem a hospitalidade", defende o CEO da Brag.

Ramzi Nakad conta-nos que "o porto do Dubai é um novo empreendimento icónico onde foi construído o novo terminal de cruzeiros".

"Está perfeitamente localizado para o Fan Festival. Tem um belo cenário e a deslumbrante vista do JBR [Jumeirah Beach Residence], bem como a praia e a Ilha Bluewaters. Pode inclusive assistir aos jogos a partir de um iate", propõe o líder da BRAG.

O Dubai é um emirado com uma população composta por cerca de 80% a 90% de expatriados. Os adeptos de futebol podem encontrar ali seguidores das mesmas equipas nos respetivos clubes de adeptos.

Quase todas as grandes equipas do mundo estão representadas na arena de clubes de adeptos atualmente em expansão no Dubai.

Kieran Lindsay é o presidente dos adeptos da Inglaterra no Dubai. O clube dos três leões para os adeptos ingleses.

"Há vários anos que cuido da Inglaterra no clube de adeptos do Dubai, que se reúne em diferentes locais durante grandes torneios como o Europeu ou o Campeonato do Mundo", explica Lindsay, que, "este ano, acolhe o encontro na McGettigan's Fan Zone no Anfiteatro da Media City do Dubai".

"Com ecrãs de 20 metros e 5 mil adeptos, não há muito melhor do que isto", sublinha o presidente do clube dos adeptos da Inglaterra no Dubai.

Residente do Dubai, Peter Redding é o anfitrião de um debate de futebol, em tempo real pela Internet, antes de cada jogo.

Localizado no The Dubliner's, no Hotel Le Meridien Dubai, o programa oferece um debate ao vivo com futebolistas famosos, presentes fisicamente no espaço ou ligados por videochamada. Assistir é gratuito e os adeptos podem juntar-se a partir de qualquer parte do mundo e fazer perguntas aos convidados.

Quem quiser jogar futebol também o pode fazer no Dubai. O Precision Football em Ibn Battuta é uma instalação desportiva de última geração com múltiplos campos de jogo e um centro tecnológico onde jogadores de todas os escalões podem aperfeiçoar as aptidões.

Os dispositivos de treino incluem dispositivos de realidade virtual, que permitem aos utilizadores recriar relvados emblemáticos como o do Estádio de Wembley, e uma série de zonas circulares, apelidadas Icons e equipadas com luzes, para ajudar os futebolistas a melhorar a agilidade.

Os jogadores colocam-se no centro do Icon e chutam uma bola contra as luzes instaladas dentro da barreira à medida que ficam verdes. De cada vez que atingem a luz verde, marcam um ponto. Estas zonas circulares, os Icons, também são utilizadas por profissionais de elite.

Todo o equipamento do centro está disponível para ser utilizado qualquer visitante.

Os jovens futebolistas que se sentem prontos a assumir um compromisso de longo prazo com o desporto rei podem juntar-se às academias lideradas por antigos profissionais de futebol.

Danny Guthrie jogou na Liga inglesa e é agora o treinador principal da The Football Academy, um campo de treino aberto a jogadores dos escalões mais baixos até jovens adultos.

Os treinos decorrem na Universidade Amity, na Cidade Académica Internacional do Dubai. O clube chama-se EPC (Elite Performance Centre), tem várias equipas, incluindo uma sénior a competir no campeonato profissional da terceira divisão dos EAU.

O EPC é o clube certo para começar uma carreira e reforçar as possibilidades de um dia estar entre as futuras estrelas do futebol. Há sempre olheiros à procura de talentos escondidos na academia.