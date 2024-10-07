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Esmirna, na Turquia, é um paraíso para ciclistas e amantes da gastronomia

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Esmirna, na Turquia, é um paraíso para ciclistas e amantes da gastronomia
Direitos de autor  euronews
Direitos de autor euronews
De Cinzia Rizzi
Publicado a Últimas notícias
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Esmirna é o melhor sítio para pedalar na Turquia, pois faz parte do EuroVelo 8 – uma rota que atravessa 10 países do Mediterrâneo.

Neste episódio, Cinzia Rizzi, da Euronews, faz um passeio de bicicleta na região do Egeu. A deslumbrante cidade de Esmirna é um ótimo lugar para visitar de bicicleta, pois é um ponto-chave na etapa turca do EuroVelo 8 - uma ciclovia de 7.350 km por 10 países do Mediterrâneo. O trecho de 495 km de Esmirna começa em Pérgamo e leva-nos a 18 distritos, com locais históricos, como locais com património cultural e natural ao longo do caminho até o destino final de Éfeso.

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Esmirna também é conhecida pela sua culinária e Cinzia participa numa aula para aprender a preparar um dos tradicionais doces locais: boyoz. Esta massa redonda e folhada é feita de finas camadas de massa e três ingredientes simples: farinha, água e sal. Mas fazê-la não é tão simples quanto parece, como podemos ver no vídeo acima.

Cinzia também visita Éfeso - esta antiga cidade tornou-se influente sob o Império Romano como a capital da Ásia Menor, perdendo apenas em importância para a Roma. Adicionado à lista de Património Mundial da UNESCO em 2015, é um lugar único onde encontramos a Biblioteca de Celso – uma maravilha arquitetónica. Há também os restos do famoso Templo de Ártemis, uma das “Sete Maravilhas do Mundo Antigo” que é amplamente considerada como tendo iniciado a arquitetura em mármore europeia.

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