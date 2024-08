Rixa entre deputados turcos depois de chamarem ao partido no poder de "organização terrorista"

De Euronews com AP

Não são raros os confrontos físicos no parlamento turco, mas este ocorreu depois de aceso debate por causa de um deputado que está preso e do partido no poder ter sido classificado como "organização terrorista".

Na sexta-feira, durante um aceso debate sobre um deputado da oposição, atualmente detido sob acusações consideradas como tendo motivações políticas, estalou uma rixa entre deputados turcos.

Imagens televisivas mostraram Ahmet Şık, um deputado do mesmo partido que o deputado preso, a ser abordado e atacado por um deputado do partido no poder do Presidente Recep Tayyip Erdoğan, enquanto falava no pódio da câmara. Şık tinha acabado de chamar aos membros do partido no poder uma "organização terrorista".

Numa luta que se seguiu e que envolveu dezenas de deputados, uma deputada foi atingida, deixando gotas de sangue nos degraus que conduzem ao púlpito do orador. Um outro deputado da oposição também terá ficado ferido.

As lutas físicas não são invulgares entre os deputados turcos.

"É uma situação vergonhosa", afirmou Özgür Özel, líder do maior partido da oposição. "Em vez de palavras no ar, os punhos estão a voar, há sangue no chão. Estão a bater nas mulheres".

A sessão extraordinária da Grande Assembleia Nacional Turca foi convocada para debater o caso de Can Atalay, que foi eleito deputado pelo Partido dos Trabalhadores da Turquia, ou TIP, nas eleições do ano passado.

No ano anterior, tinha sido condenado a 18 anos de prisão pelo seu papel nos protestos antigovernamentais de 2013, que desafiavam o governo de Erdoğan, então primeiro-ministro da Turquia.

Desde que foi eleito, Atalay tem lutado para ocupar o seu lugar no parlamento, o que lhe confere imunidade de acusação e o libertaria da prisão de Marmara. Atalay afirmou que regressaria à prisão no final do seu mandato.

Apesar de ter conseguido decisões favoráveis do Tribunal Constitucional, estas foram ignoradas pelos tribunais inferiores, o que provocou uma crise judicial e alimentou um sentimento de injustiça entre os seus apoiantes.

Na sua terceira decisão a favor de Atalay, o Tribunal Constitucional declarou, a 1 de agosto, que a decisão de lhe retirar o estatuto de deputado era "nula e sem efeito".

Os partidos da oposição exigiram então uma sessão especial para discutir o caso.

A condenação de Atalay e de sete outros arguidos no processo do Parque Gezi suscitou críticas generalizadas por parte de grupos de defesa dos direitos humanos e de advogados.

O principal arguido, o filantropo Osman Kavala, foi condenado a prisão perpétua sem direito a liberdade condicional. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem apelou duas vezes à sua libertação, afirmando que a sua detenção era arbitrária e baseada em motivos políticos.

Os protestos do Parque Gezi começaram no verão de 2013 com um acampamento ambiental para impedir o desenvolvimento de um parque no centro de Istambul. O descontentamento rapidamente se estendeu a outras cidades, à medida que as pessoas protestavam contra o governo cada vez mais autoritário de Erdogan.

"A liberdade e a segurança pessoais de Atalay, bem como o seu direito a ser eleito, que o Tribunal Constitucional considerou violado, devem ser restabelecidos", declarou o gabinete da Amnistia Internacional na Turquia numa publicação nas redes sociais.

Não foi possível saber de imediato quando será retomada a sessão parlamentar.