Líderes dos rivais regionais Grécia e Turquia reúnem-se para estreitar relações

Erdogan e Mitsotakis estiveram reunidos durante duas horas em conversações sobre a "agenda positiva" para o comércio, educação energética e cultura.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, encontraram-se na segunda-feira em Ancara para tentar ultrapassar os desafios energéticos do Mediterrâneo.

O presidente turco deu as boas-vindas ao primeiro-ministro grego e os dois estiveram reunidos durante duas horas em conversações sobre a "agenda positiva" para o comércio, educação energética e cultura.

Esta é a quarta vez que os dois líderes se encontram nos últimos 12 meses depois de anos de relações difíceis entre os países vizinhos.

"Acreditamos que o fortalecimento do espírito de cooperação entre a Turquia e a Grécia será benéfico para toda a nossa região. Acabamos de ter uma discussão muito eficiente, sincera e construtiva com o primeiro-ministro [Mitsotakis]", afirmou Erdogan aos jornalistas no final da reunião.

"Os dois países vizinhos podem estabelecer essa abordagem de entendimento mútuo, não mais como uma exceção, mas como uma normalidade produtiva que não é anulada pelas diferenças bem conhecidas que temos", considerou o primeiro-ministro grego.

Durante a conferência de imprensa, no final da reunião, o presidente turco abordou ainda a questão da guerra na Faixa de Gaza, garantindo que não considera que o Hamas é grupo terrorista, mas sim "um grupo de pessoas que está a tentar proteger o próprio território".