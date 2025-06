Reino Unido: Keir Starmer "não se vai opor" a um acordo sobre as esculturas do Pártenon

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro britânico não tenciona impedir um acordo sobre as esculturas do Pártenon, afirmaram fontes governamentais gregas citadas pela ERT, comentando o que foi dito no encontro entre Keir Starmer e Kyriakos Mitsotakis em Londres, na tarde de terça-feira.

O primeiro-ministro grego entrou pela porta de Downing Street às 12:50 (GMT) e falou com o seu homólogo britânico durante cerca de 40 minutos.

Starmer e Mitsotakis à porta de Downing Street em Londres

De acordo com os relatos das fontes do governo, o primeiro-ministro grego levantou a questão e o seu homólogo britânico indicou que não tenciona impedir um possível acordo entre Atenas e o Museu Britânico.

Antes, porém, o gabinete de Keir Starmer tinha afirmado que as esculturas do Pártenon não estavam na ordem do dia.

A rivalidade entre Atenas e Londres em 2023

Em novembro de 2023, o então primeiro-ministro britânico Rishi Shunak cancelou um encontro com o seu homólogo grego, acusando-o de "tentar chamar a atenção para a questão das esculturas do Pártenon".

Na altura, Keir Starmer, líder dos trabalhistas, acusou Shunak de política mesquinha.

No entanto, o lado grego não tardou a baixar o tom, considerando que se tratava de um incidente infeliz, sem impacto a longo prazo nas relações entre Atenas e Londres.

Conservadores atacam Starmer

Pouco depois da reunião entre Mitsotakis e Starmer, o ministro-sombra da Cultura dos conservadores atacou o primeiro-ministro britânico, acusando-o de estar pronto a devolver as esculturas a Atenas.

"Keir Starmer já capitulou em relação às Ilhas Chagos, e agora parece que está prestes a ceder à esquerda radical e a devolver os Mármores de Elgin à Grécia", afirmou Saqib Bati num comunicado.

Entretanto, de acordo com uma sondagem do YouGov, 53% dos eleitores britânicos são a favor da devolução das esculturas à Grécia.

24% são contra e 23% disseram "não saber".

O que prevê a lei

O Museu Britânico está proibido por lei de devolver as esculturas, mas estão em curso conversações para um acordo de empréstimo a longo prazo.

Questionado sobre este assunto, um porta-voz do governo britânico afirmou que o empréstimo dos objetos "continua a ser uma questão do Museu Britânico" e deixou claro que o governo "não tenciona alterar a lei para permitir a remoção permanente das esculturas do Pártenon".