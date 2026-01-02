Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Bombeiros combatem incêndio após ataque russo a Zaporizhzhia
No Comment

Vídeo. Rússia lança ataques aéreos sobre Zaporizhzhia

Últimas notícias:

Zaporizhzhia, a sexta maior cidade da Ucrânia, foi alvo durante a noite de dois ataques aéreos russos, provocando incêndios e danos, sem vítimas.

Primeiro ataque ocorreu na quinta-feira à noite, provocando três incêndios. Um edifício não residencial e duas estruturas agrícolas ficaram danificados, e detritos em queda atingiram casas, estradas e carros estacionados nas proximidades. Equipas de emergência trabalharam no local nas horas seguintes.

Um segundo ataque atingiu por volta das 2h00 de sexta-feira, incendiando um centro comercial. O incêndio foi posteriormente controlado. As autoridades indicaram não haver registo de vítimas em nenhum dos ataques. Em toda a região de Zaporizhzhia, forças russas lançaram 737 ataques nas últimas 24 horas, incluindo drones, ataques aéreos, salvas de foguetes e fogo de artilharia em 27 localidades, causando dois civis feridos.

Apesar da escala da ofensiva, autoridades ucranianas disseram que o fornecimento de energia se manteve estável. As tentativas de danificar a infraestrutura energética falharam. Os ataques seguem um padrão de intensificação em torno do período de Ano Novo, com Zaporizhzhia a evitar vítimas mortais nestes últimos incidentes.

