Dois milhões de peregrinos no Hajj

Cerca de dois milhões de peregrinos fizeram a oração do meio-dia no interior e exterior da Mesquita de Nimerah, durante o segundo dia da peregrinação anual do Hajj

Os peregrinos muçulmanos reuniram-se no Monte Arafat, nos arredores de Meca, para um dia de oração.

O Dia de Arafat, como é chamado, é considerado o momento em que Deus se aproxima dos fiéis e perdoa os seus pecados.

Este facto torna-o o momento culminante do Hajj para os peregrinos.

A colina e o Dia de Arafat, como é chamado o segundo dia da peregrinação anual, têm um significado imenso no Islão.

Arafat é mencionada no Alcorão e é o local onde se diz que o Profeta Maomé proferiu o seu último sermão na sua última Hajj.

Após o pôr do sol de terça-feira, os peregrinos dirigem-se a uma planície desértica próxima, chamada Muzdalifa, para recolher seixos, que utilizarão no dia seguinte num ritual de apedrejamento simbólico do demónio.