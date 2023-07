O mundo do futebol está de atenções voltadas para Austrália e Nova Zelândia, onde na próxima quinta-feira tem início a nona edição do Campeonato do Mundo feminino. O jogo de estreia está marcado para Auckland e coloca frente a frente a seleção neo-zelandesa à Noruega.

Para assinalar a ocasião, o páraquedista Brent Findlay voou com uma bandeira de 17 metros e aterrou no centro do relvado do Eden Park, onde foi acolhido por uma cerimónia Maori.