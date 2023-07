A capital francesa voltou a ser palco de um desfile de clássicos, ao acolher, este domingo, a 16ª edição da "Traversée de Paris", evento estival de automóveis clássicos e de veículos de coleção.

No total, cerca de 700 veículos percorreram as ruas da cidade, num encontro que, duas vezes por ano, reúne carros, motas, bicicletas, tratores, autocarros e veículos comerciais ligeiros com mais de três décadas.