O norte da China está em alerta máximo, após várias cidades, entre as quais Pequim, terem sofrido fortes chuvas e inundações, este domingo.

De acordo com a emissora estatal CCTV, cerca de 40 voos foram cancelados na manhã de segunda-feira.

Vídeos que circulam na Internet mostram carros a serem levados pelas torrentes, no distrito de Fangshan e no distrito de Fengtai, em Pequim, subúrbios que ficam a cerca de 70 quilómetros do centro da capital chinesa.