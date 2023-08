Parte de mosteiro grego, Património Mundial da UNESCO, engolido pelas chamas de incêndio devastador

O Mosteiro de Hosios Loukas, Património Mundial da UNESCO, em Stiri, no centro da Grécia, foi cercado pelas chamas de incêndios violentos, na quarta-feira (23 de agosto). Bombeiros, monges e voluntários fizeram um esforço sobre-humano para salvar o mosteiro histórico do século X da destruição total. Trata-se de um dos monumentos bizantinos mais importantes do mundo. O fogo consumiu o pátio monástico e um dos edifícios mais antigos do complexo.

O Mosteiro de Hosios Loukas, Património Mundial da UNESCO, em Stiri, no centro da Grécia, foi cercado pelas chamas de incêndios violentos, na quarta-feira (23 de agosto). Bombeiros, monges e voluntários fizeram um esforço sobre-humano para salvar o mosteiro histórico do século X da destruição total. Trata-se de um dos monumentos bizantinos mais importantes do mundo. O fogo consumiu o pátio monástico e um dos edifícios mais antigos do complexo.