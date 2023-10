Equipas de socorro resgatam um bebé dos escombros de uma casa em Herat, no Afeganistão

Um vídeo, filmado em Herat, no oeste do Afeganistão, mostra um bebé a ser resgatada dos escombros de uma casa, na sequência do forte terramoto, que matou mais de 2.000 pessoas. As equipas de salvamento fizeram "das tripas coração" para salvar a criança. Espera-se que ela tenha sobrevivido.

