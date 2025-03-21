Vídeo. Vítimas do incêndio na discoteca da Macedónia do Norte são sepultadas

Na quinta-feira, realizaram-se em toda a Macedónia do Norte cerimónias fúnebres em luto pelas vítimas do incêndio de uma discoteca no fim de semana passado.
O incêndio de 16 de março na cidade oriental de Kocani causou 59 mortos, incluindo vários membros da banda pop DNA.
Em Kocani, onde 43 vítimas foram sepultadas, centenas de pessoas vestidas de preto levaram flores brancas e fotografias dos entes queridos perdidos.
Uma cerimónia religiosa solene, dirigida pelo clero ortodoxo, teve lugar no cemitério da cidade, com o apoio de pessoal da Cruz Vermelha.
As autoridades montaram cordões para garantir privacidade às famílias em luto.