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Caixões são colocados ao lado das sepulturas enquanto as pessoas se reúnem em um cemitério para a cerimônia fúnebre das vítimas de um grande incêndio em uma boate na Macedônia do Norte, 20 de março de 2025.
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Vídeo. Vítimas do incêndio na discoteca da Macedónia do Norte são sepultadas

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Em toda a Macedónia do Norte, 59 vítimas do incêndio de uma discoteca, incluindo membros da banda pop DNA, foram veladas em cerimónias solenes de homenagem aos seus entes queridos.

Na quinta-feira, realizaram-se em toda a Macedónia do Norte cerimónias fúnebres em luto pelas vítimas do incêndio de uma discoteca no fim de semana passado.

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O incêndio de 16 de março na cidade oriental de Kocani causou 59 mortos, incluindo vários membros da banda pop DNA.

Em Kocani, onde 43 vítimas foram sepultadas, centenas de pessoas vestidas de preto levaram flores brancas e fotografias dos entes queridos perdidos.

Uma cerimónia religiosa solene, dirigida pelo clero ortodoxo, teve lugar no cemitério da cidade, com o apoio de pessoal da Cruz Vermelha.

As autoridades montaram cordões para garantir privacidade às famílias em luto.

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